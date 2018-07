Mondo Tv, sottoscritto accordo per la trasmissione in Ucraina di Sissi

Valeria Panigada 4 luglio 2018 - 14:25

Mondo Tv ha sottoscritto un accordo con Malyatko Tv, tra le principali televisioni private in Ucraina, per la concessione in licenza dei diritti di trasmissione della serie animata Sissi (prima e seconda stagione) e di altri titoli della library classica. La licenza è concessa per un periodo di 2 anni. L'Europa dell'Est "si dimostra essere un mercato importante e in potenziale crescita", ha detto Mondo Tv.