Mondo Tv, sottoscritto accordo di licenza in Medio Oriente

Valeria Panigada 25 maggio 2018 - 11:01

MILANO (Finanza.com)

Mondo Tv ha sottoscritto un contratto con beIN, gruppo televisivo arabo, per la licenza della seconda stagione della serie tv "Sissi la giovane imperatrice". Il contratto prevede la concessione dei diritti di diffusione televisiva in via esclusiva in Medio Oriente e Nord Africa per 5 anni a partire da settembre 2018. L'accordo "permette di proseguire in questi paesi lo sviluppo del brand già iniziato con la prima serie", spiega Mondo Tv.