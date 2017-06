Mondo Tv, siglato accordo di licenza in Medio Oriente per sei film

Valeria Panigada 22 giugno 2017 - 15:41

MILANO (Finanza.com)

Mondo Tv ha sottoscritto un accordo di licenza con la società Gulf Fth Fz, primario operatore pay tv in Medio Oriente. L'accordo prevede la concessione dei diritti di trasmissione di sei film della Mondo Tv in Medio Oriente e Nord Africa per un periodo di 24 mesi con esclusiva. "Il contratto - si legge nella nota odierna - rappresenta un ulteriore miglioramento del posizionamento del gruppo Mondo Tv nell'area del Golfo".