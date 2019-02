Mondo Tv, nuovo accordo di licenza in Russia per diffusione su internet di programmi di animazione

Valeria Panigada 6 febbraio 2019 - 14:19

MILANO (Finanza.com)

Mondo Tv ha raggiunto con la russa Ivi un nuovo contratto di licenza per la diffusione in internet di programmi di animazione, tra cui la seconda stagione di Sissi e la prima stagione di Heidi. L'accordo, della durata di due anni, prevede la licenza per la diffusione non esclusiva su piattaforma digitale. Il contratto, ha precisato la società, è strategico in quanto rafforza la posizione di Mondo Tv in Russia.