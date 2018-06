Mondo Tv, intesa per produzione di una nuova serie di animazione

Valeria Panigada 8 giugno 2018 - 17:01

MILANO (Finanza.com)

Mondo Tv ha raggiunto un'intesa con Mopi (Meteo Operations Italia), società meglio conosciuta con il marchio Centro Epson meteo, per la partecipazione alla produzione di una nuova serie di animazione per la Tv, composta da 52 episodi da 7 minuti ciascuno. La serie porrà al centro le tematiche legate all'ecologia e al rispetto della natura da comunicare ai bambini. Mondo Tv si occuperà nello specifico di tutta la produzione esecutiva della serie, coprendo il 40% del budget e partecipando in maniera proporzionale ai ricavi generati dallo sfruttamento sia sui canali media che attraverso l'attività di licensing e merchandising.