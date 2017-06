Mondo Tv, firmato il primo accordo di licenza con Nintendo per due serie animate

Valeria Panigada 28 giugno 2017 - 14:37

MILANO (Finanza.com)

Mondo tv ha raggiunto un accordo di licenza non esclusivo con Nintendo riguardante due serie animate. Nel dettaglio, i diritti riguardano la visione in modalità video on demand sulla piattaforma 3ds per la durata di due anni nel territorio europeo. Con questo accordo "prosegue l'espansione nel video on demand e nei new media", ha commentato Matteo Corradi, amministratore delegato di Mondo tv, che si rallegra anche per l'inizio di una collaborazione con una società leader come Nintendo.