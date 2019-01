Mondo Tv, firmato contratto di licenza in Austria per seconda stagione di Sissi

Valeria Panigada 11 gennaio 2019 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

Mondo Tv ha firmato un nuovo contratto di licenza con ORF, la radiotelevisione nazionale austriaca, per la trasmissione in Austria e nel sud-Tirolo della seconda stagione di "Sissi, la giovane imperatrice". La licenza avrà durata di 4 anni e prevede il diritto esclusivo di trasmissione per tre passaggi televisivi in tedesco e/o in inglese. Già nel 2017 Mondo Tv aveva concesso la licenza a ORF per la prima stagione di Sissi.