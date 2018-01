Mondo Tv, firmato accordo di licenza in Africa per diritti di trasmissione tv in Kenya

Valeria Panigada 18 gennaio 2018 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

Mondo Tv ha raggiunto una nuova intesa con la società africana Ktn Baraza per concederle una licenza per i prodotti della propria library. In particolare la licenza ha ad oggetto i diritti di trasmissione televisiva free in Kenya in versione inglese per un periodo di due anni dalla messa in onda. Il contratto, precisa Mondo Tv, imprime una nuova spinta all'espansione delle vendite in Africa.