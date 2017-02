Mondo Tv, firmato accordo con la coreana CJ E&M per lancio serie animata

Valeria Panigada 6 febbraio 2017 - 11:50

MILANO (Finanza.com)

Mondo Tv ha formalizzato con la coreana CJ E&M un accordo per il lancio di una nuova serie Tv animata per bambini, Robot Trains. Secondo i termini dell'accordo, Mondo Tv sarà il distributore televisivo e il rappresentate licensing in un certo numero di aree della nuova serie: Turchia, Medio Oriente, Africa, Portogallo, Spagna, Italia e Israele. "Si prevede che la serie potrà ricevere un forte sviluppo licensing, in particolare nei giocattoli, ma anche nei giochi, abbigliamento articoli per la casa e publishing", si legge nella nota della società italiana. La serie Robot Trains ha riscosso un enorme successo in Corea.