Mondo Tv: domani il debutto della controllata Iberoamerica sul listino spagnolo

Valeria Panigada 21 dicembre 2016 - 16:23

MILANO (Finanza.com)

Si è concluso positivamente l'iter di amminissione della controllata Mondo Tv, Mondo Tv Iberoamerica, al Mercado Alternativo Bursatil (Mab) spagnolo. L'inizio delle negoziazioni è confermato per domani con un prezzo di 1,53 euro per azione. "L'operazione fornisce un'importante valorizzazione di una controllata strategica per lo sviluppo del gruppo", ha commentato Matteo Corradi, amministratore delegato di Mondo Tv, che ha anticipato anche che il 2017 sarà un anno di ulteriore grande crescita per il gruppo.