Mondo Tv, contratto di licenza per messa in onda in Finlandia di Robot Trains

Mondo Tv ha sottoscritto un contratto di licenza con la finlandese Yleisradio per la trasmissione in Finlandia della seconda stagione di Robot Trains. L'accordo prevede la licenza dei diritti di diffusione televisiva su due canali per una durata di quattro anni a partire dall'1 agosto 2019. Il corrispettivo della licenza non è stato specificato, ma "è interessante", ha fatto sapere Mondo Tv che sottolinea l'importanza del contratto in un'area tradizionalmente di difficile penetrazione per la società.