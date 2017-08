Mondo Tv, concluso accordo di licenza Iptv negli Usa

Valeria Panigada 10 agosto 2017 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

Mondo Tv ha raggiunto un accordo per la diffusione tramite Iptv negli Stati Uniti sulla piattaforma V-me della serie Suzy Zoo, attualmente in corso di produzione. Nello specifico, l'accordo prevede la diffusione della serie negli Usa, in lingua spagnola per un periodo da ottobre 2017 a luglio 2020. "L'accordo - precisa Mondo Tv - apre un nuovo canale di sfruttamento dei propri prodotti per il gruppo con ulteriori prospettive di vendita e diffusione dei prodotti negli Stati Uniti".