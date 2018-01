Mondo Tv, concluso accordo con Ravensburger su Robot Trains per l'Italia

Valeria Panigada 15 gennaio 2018 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

Mondo Tv ha raggiunto con Ravensburger un accordo di licenza per il territorio di Italia, San Marino e Vaticano per lo sfruttamento dei diritti di licensing e merchandising della serie Tv Robot Trains per la produzione di puzzle 2D e 3D e memory. La licenza prevede lo sfruttamento del brand per due anni a partire da questo mese e il pagamento di un minimo garantito oltre che di royalties a favore di Mondo Tv per le vendite eccedenti l'importo del minimo garantito.