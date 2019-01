Mondo Tv: conclusa licenza diritti trasmissione satellitare in Emea su Al Wasat Tv di serie distribuite da Mondo Tv

Daniela La Cava 7 gennaio 2019 - 14:17

MILANO (Finanza.com)

Mondo Tv ha sottoscritto un contratto di licenza con la società Al Bareek Company, proprietaria del canale tv generalista Al Wasat TV Channel Lybia per la trasmissione in Medio Oriente e Nord Africa di sette serie distribuite dalla Mondo Tv, tra cui la prima stagione di Robot Trains, le prime due stagioni in 2D di Yoohoo & Friends, Bat Pat, Farhat e altre tre serie di terze parti. L’accordo, si legge in una nota, prevede la licenza dei diritti di diffusione televisiva satellitare, sena diritto di esclusiva, in lingua araba per un periodo di due anni a partire dal 15 gennaio 2019.La nota informa che "il corrispettivo di licenza, che per motivi di riservatezza commerciale non è possibile comunicare, è interessante seppur in sé non particolarmente significativo, ma il contratto rileva in quanto si tratta di un primo contratto per il canale Al Wasat TV Channel Lybia e apre possibilità in futuro di ulteriori contratti con il nuovo cliente".