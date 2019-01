Mondo Tv: accordo licenza per pubblicazione Sissi in Germania con Blue Ocean Entertainment

Daniela La Cava 21 gennaio 2019 - 14:31

MILANO (Finanza.com)

Mondo tv ha annunciato che Blue Ocean Entertainment, attiva nel settore del publishing in Germania, ha acquistato una licenza per i diritti di pubblicazione di una rivista dedicata a Sissi, la Giovane Imperatrice, protagonista delle serie prodotte da Mondo Tv con il Sole di Carta, nel territorio della Germania, oltre che dell'Austria, Svizzera e altri Paesi minori. La licenza ha durata biennale a partire dal primo lancio che sarà collegato alla messa in onda del programma non oltre settembre 2019. L'accordo, si legge nella nota, prevede il pagamento di un minimo garantito non particolarmente rilevante, ma data anche la rilevanza del licenziatario e la sua capacità distributiva ci si attende che la distribuzione generi royalties, ad oggi non quantificabili, per la Mondo Tv.