Mondo Tv, accordo di licensing con Clementoni sul giocattolo Feisty Pets

Valeria Panigada 18 aprile 2019 - 09:49

MILANO (Finanza.com)

Mondo Tv ha concluso un accordo di licesing sulla property giocattolo della William Mark, Feisty Pets. Il contratto è stato sottoscritto con Clementoni e ha ad oggetto i diritti per il puzzle per Italia, Spagna, Portogallo Grecia, Turchia e Romania per un periodo di due anni a partire dal prossimo ottobre.