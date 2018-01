Mondo Tv: accordo con Gedis su Robot Trains per Spagna e Francia

Daniela La Cava 15 gennaio 2018 - 15:18

MILANO (Finanza.com)

Mondo Tv rende noto che Gedis ha acquistato da Mondo Tv una licenza per il territorio di Francia e Spagna per lo sfruttamento dei diritti di licensing e merchandising della seria tv Robot Trains per la produzione di articoli della categoria cosiddetta "flowpack" 3D. La licenza, prosegue la società in una nota, prevede lo sfruttamento del brand per due anni a partire da gennaio 2018; l'accordo prevede il pagamento di un minimo garantito e di royalties da parte di Gedis a favore di Mondo Tv per le vendite eccedenti l'importo minimo garantito.