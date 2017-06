Mondo Tv France: accordo di investimento per l’emissione di bond convertibili e warrant

Luca Fiore 26 giugno 2017 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

Mondo Tv France, Atlas Special Opportunities e Atlas Capital Markets hanno sottoscritto un accordo con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, in diverse tranche e solo a seguito di specifiche richieste, 250 bond convertibili in azioni per un valore di 10 mila euro ciascuno.Sulla base di determinate condizioni contrattuali, Atlas si è impegnata a convertire le obbligazioni in azioni ordinarie entro un periodo massimo di 5 anni dalla loro emissione.Il contratto prevede inoltre l’emissione a favore di Atlas di due warrant che daranno diritto a sottoscrivere, tra il 1 aprile 2018 e il 1 aprile 2021, 2.500.000 azioni Mondo Tv France al prezzo di 0,1755 euro per azione e 2.500.000 azioni Mondo Tv France a 0,23 euro per azione, per un valore complessivo di 1.013.750 euro.L’operazione “è finalizzata a fornire un valido strumento ulteriore di finanziamento per consentire un ampliamento degli investimenti sottostanti al piano industriale della Società rafforzandone la struttura patrimoniale e finanziaria”, riporta la nota della società.