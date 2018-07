Mondo TV: titolo vola dopo rinuncia al grande parco divertimenti in Cina e outlook

Luca Fiore 10 luglio 2018 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

Nell’ambito dell’accordo con Henan York per l’avvio della fase di studio dei presupposti per la realizzazione di un parco divertimenti a tema in Cina da parte di una eventuale joint venture di cui Mondo TV avrebbe fatto parte in via paritaria, la società ha annunciato di aver deciso di abbandonare l’operazione. “L’accordo non vincolava in alcun modo le parti a procedere alla realizzazione del parco, in quanto le stesse non avevano assunto alcun impegno, neppure condizionato, a tale proposito”, si legge nella nota della società.“Fin dalla prima fase di verifica dell’operazione, Mondo TV ha giudicato l’operazione troppo rischiosa e incerta per il Gruppo, sia in termini di investimenti per la realizzazione che in termini di ritorno economico”. Poiché la rinuncia all’operazione è condivisa anche da Henan York, “non vi sono stati contrasti tra le parti su questa decisione” e non sono previsti oneri aggiuntivi per Mondo TV.“Nel corso del 2018, che si prevede sarà il migliore in termini di redditività del Gruppo con l’utile netto in crescita e il patrimonio netto di Gruppo prevedibilmente sopra i 100 milioni di Euro, la Mondo TV ritiene quindi di focalizzare principalmente la propria attività sul proprio core business”.Il mercato valuta positivamente la notizia e l’aggiornamento sull’outlook: al momento il titolo MTV segna un rialzo di oltre 8 punti percentuali a 3,68 euro.