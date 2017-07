Mondo TV: sottoscritto accordo di licenza in Indonesia

Luca Fiore 11 luglio 2017 - 16:42

MILANO (Finanza.com)

Mondo TV ha annunciato di aver sottoscritto un nuovo contratto di licenza con la società PT Falcon di Giacarta, operatore nel settore televisivo in Indonesia, per diversi film della library classica.PT Falcon ha acquistato in licenza i diritti c.d. Free-TV, SVOD e VOD nel territorio sui programmi licenziati per un periodo di tre anni a partire dal 1 settembre 2017 in via non esclusiva.Il contratto prevede il pagamento di un corrispettivo di licenza fisso “interessante – riporta la nota della società - considerata l’area e la circostanza che si tratta di film della library classica, ma ciò che risulta più rilevante è che questo contratto segna l’acquisizione di un nuovo cliente in Indonesia e la riapertura di un canale distributivo in detto mercato da parte della Mondo TV”.