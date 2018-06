Mondo TV ritorna con Sissi sul mercato SVOD canadese

Luca Fiore 18 giugno 2018 - 17:26

MILANO (Finanza.com)

Mondo TV ha raggiunto un’intesa con Videotron, operatore media canadese cui è riferibile la proprietà della piattaforma digitale denominata Club Illico, per la licenza di diritti SVOD della prima stagione di Sissi. L’accordo prevede quindi la diffusione sulla medesima piattaforma degli episodi licenziati, in lingua francese, per il periodo di due anni.