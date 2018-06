Mondo TV: nuova licenza di diritti per la trasmissione su aeromobile

Luca Fiore 21 giugno 2018 - 16:16

MILANO (Finanza.com)

Mondo TV ha sottoscritto con AV-JET International Media Co., Ltd. fornitore di contenuti media cosiddetti “In-flight”, una licenza per diritti di questa tipologia su un prodotto della propria library. Gli accordi prevedono che i contenuti licenziati siano trasmissibili sugli aerei della compagnia Taiwanese “Eva Airways”.