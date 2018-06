Mondo TV: accordo con Sony Entertainment per distribuzione di brani musicali

Luca Fiore 7 giugno 2018 - 13:21

MILANO (Finanza.com)

Mondo TV Iberoamerica, controllata da Mondo TV, ha concluso un accordo con Sony Music Entertainment Italy per la distribuzione musicale dei brani musicali tratti dalla colonna sonora di “Heidi, bienvenida a casa”.In particolare, Sony Entertainment avrà una licenza esclusiva per le registrazioni della prima serie televisiva di “Heidi, Bienvenida” con un'opzione per la seconda stagione. I diritti riguardano la distribuzione e sfruttamento musicale delle opere in Italia, San Marino, Città del Vaticano e la Svizzera italiana. A Sony è stato anche garantito un diritto di prima negoziazione per l’organizzazione futura di eventi dal vivo legati al brand e alla serie TV.