Mondo TV: accordo con Atlantyca per la coproduzione della serie animata Bat Pat

Luca Fiore 21 febbraio 2018 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Mondo TV e Mondo TV Producciones Canarias hanno raggiunto un’intesa con Atlantyca, società già produttrice di successi quali Geronimo Stilton, per la loro partecipazione alla produzione della seconda stagione della serie animata Bat Pat. La seconda stagione sarà costituita da 52 episodi di 11 'ciascuno e sarà prodotta in 2D.Mondo TV Producciones Canarias sarà partner realizzando una parte rilevante dei lavori di pre-produzione per una quota pari a circa il 25% del budget di produzione, pari a circa 5,6 milioni di euro, e Mondo TV Canarias acquisterà il 25% della proprietà della serie, divenendone distributore nella penisola Iberica e in America Latina.Mondo TV si occuperà invece della realizzazione dell’animazione ricevendo a tal fine da Atlantyca un corrispettivo di 500 mila euro oltre a una quota sui ricavi derivanti dallo sfruttamento della serie pari a circa il 20%. Mondo TV sarà inoltre incaricata della distribuzione della serie in alcuni territori europei, in Russia, in medio oriente e in Africa.I diritti di sfruttamento audiovisivo per l’Italia sono riservati al 100% a Atlantyca.