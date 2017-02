Mondo TV: accordo con Alianzas Producciones per coproduzione di Heidi

Luca Fiore 24 febbraio 2017 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

Mondo TV ha reso noto che Mondo TV Iberoamerica ha raggiunto l’accordo con l’argentina Alianzas Producciones per la coproduzione di due nuove stagioni della serie live teen “Heidi”.



Il budget totale di produzione per l’intero progetto sarà pari a poco meno di 11 milioni di dollari: Mondo TV Iberoamerica parteciperà alla coproduzione con una contribuzione di 4 milioni per ciascuna serie, e diverrà titolare del 60% dei diritti di copyright sull’opera, mentre il partner si occuperà della fase realizzativa in qualità di produttore esecutivo.



“Alla luce dei suddetti partner in campo, al lancio previsto nel resto del mondo tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, nonché grazie ai nuovi investimenti nelle future serie, è ragionevole pensare che Heidi potrà diventare in futuro la hit principale tra i programmi del Gruppo Mondo TV”, riporta il documento diffuso dalla società guidata da Matteo Corradi.



Segno meno a Milano per MTV, rosso del 2,36% a 3,81 euro.