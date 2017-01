Mondo TV: ORF acquista la licenza per la trasmissione di Sissi

Luca Fiore 30 gennaio 2017 - 12:39

MILANO (Finanza.com)

Mondo TV ha annunciato che Osterreichischer Rundfunk, radiotelevisione nazionale austriaca, ha acquistato una licenza per la trasmissione in territorio austriaco e in sud-Tirolo della prima stagione di Sissi, la Giovane Imperatrice.



La licenza avrà durata di 4 anni e prevede il diritto esclusivo di trasmissione per 3 passaggi televisivi in tedesco e/o in inglese nel territorio assegnato.



“L’accordo, che prevede il pagamento di un license fee comunque interessante che sarà interamente pagato nei primi mesi del 2017, risulta particolarmente importante per i piani di sviluppo del licensing legato al brand Sissi in un’area geografica e un mercato storicamente di difficile penetrazione per il gruppo Mondo TV”, riporta la nota della società guidata da Matteo Corradi.