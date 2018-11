Mondadori: primi nove mesi in perdita, verso la cessione delle attività in Francia

Alessandra Caparello 14 novembre 2018 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Perdita di 181,5 milioni di euro per Mondadori nei primi nove mesi del 2018. A pesare in modo particolare la rettifica del valore delle attività' francesi di Mondadori France sulle quali è in corso una negoziazione in esclusiva con Reworld Media.“La Arnoldo Mondadori Editore – si legge in una nota - "ha avviato una negoziazione in esclusiva con Reworld Media, al fine di effettuare le consuete attività finalizzate alla possibile cessione della controllata Mondadori France". Il gruppo editoriale che "tale operazione, in linea con la strategia di rifocalizzazione del Gruppo Mondadori nella più solida attività dei Libri, consentirà di incrementare la disponibilità di risorse finanziarie contribuendo a sostenere le linee strategiche di sviluppo e la posizione competitiva nei suoi core business, anche attraverso potenziali nuovi investimenti". Per le sole attività in continuità hanno invece riportato un utile netto per 15,8 milioni di euro (dai 25,5 milioni di un anno fa che beneficiavano di plusvalenze straordinarie e minori oneri di ristrutturazione) su ricavi per 658,1 milioni di euro (-6,9%). L'Ebitda rettificato delle attività in continuità migliora del 3,2% a 60,8 milioni di euro.