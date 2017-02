Mondadori guarda al 2019, obiettivo 35 milioni di utili e 60 milioni di cash-flow ordinario

Alessio Trappolini 21 febbraio 2017 - 12:28

MILANO (Finanza.com)

Mondadori ha aggiornato gli obiettivi del piano industriale al 2019. In attesa di far conoscere al mercato i risultati del 2016, con il Cda in agenda il prossimo 21 marzo, il gruppo editoriale punta dritto al con l’obiettivo di conseguire ricavi di oltre 1,3 miliardi di euro, un Ebitda rettificato di circa 115 milioni di euro e un utile netto di 35 milioni di euro.



Attesa una generazione di cassa ordinaria prossima ai 60 milioni di euro a fronte di una posizione finanziaria netta intorno a 155 milioni di euro che non include l'impatto di eventuali distribuzioni di dividendi.



In questo quadro il titolo si porta avanti a Piazza Affari, con un rialzo del del 5,3% a 1,459 euro, fra i dieci best performer dell’intero listino azionario milanese.