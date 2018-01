Mondadori ancora protagonista in Borsa

Alessio Trappolini 23 gennaio 2018 - 12:58

MILANO (Finanza.com)

Ancora Mondadori fra i principali protagonisti della seduta di Borsa odierna. Il titolo a metà seduta guadagna circa tre punti percentuali tentando l’affondo oltre le resistenze grafiche posta a quota 2,4 euro. Come abbiamo scritto ieri, la miccia è stata accesa nel corso del weekend dalle voci messe apparse sulla stampa nazionale secondo cui il gruppo francese Reworld Media starebbe studiando un’offerta per Mondadori France. Al momento tuttavia non sarebbe ancora giunta nessuna offerta al gruppo italiano, ha sottolineato Il Sole 24Ore.La notizia sta aumentando l’appeal speculativo sul titolo. Andrea Bonfà di Banca Akros ieri ha confermato la precedente raccomandazione Buy sul titolo con prezzo obiettivo a 2,40 euro.Tuttavia la maggioranza degli analisti che copre il titolo rimane cauta con almeno 4 di essi ancora in attesa di aggiornare la raccomandazione.In questo quadro il prezzo dell’azione si è spinto fino ad un massimo intraday a 2,47 euro, valore che non veniva battuto dal mercato dal 20 ottobre scorso.