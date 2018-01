Mondadori: Reworld Media mette gli occhi sulle attività francesi del gruppo (Il Sole24 Ore)

Alessio Trappolini 22 gennaio 2018 - 09:37

MILANO (Finanza.com)

Mondadori in luce questa mattina in Borsa. Il titolo ha iniziato la seduta in forte rialzo sostenuto dalle voci messe in circolazione dalla stampa nazionale nel corso del weekend secondo cui il gruppo francese Reworld Media starebbe studiando un’offerta per Mondadori France. Al momento tuttavia non sarebbe ancora giunta nessuna offerta al gruppo italiano, ha sottolineato Il Sole 24Ore.In questo quadro il titolo guadagna circa il 4,5% dopo poco più di mezz’ora dal via alle negoziazioni portandosi a 2,34 euro circa.