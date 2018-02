Mondadori: Press-Di Abbonamenti compra Direct Channel

Daniela La Cava 6 febbraio 2018 - 16:29

MILANO (Finanza.com)

Press-Di Abbonamenti, la società del gruppo Mondadori attiva in Italia nella vendita di abbonamenti, allarga il proprio bacino di offerta e servizi rivolti a editori terzi con l’acquisizione di Direct Channel. Lo comunica il gruppo editoriale in una nota.Nata nel 1997, Direct Channel è attiva nel settore del database management e dei sistemi informativi per il marketing attraverso lo sviluppo di sistemi gestionali e CRM per la vendita in abbonamento di periodici e la realizzazione di attività di marketing e raccolta fondi per primari enti no-profit.