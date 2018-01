Moncler: terzo record storico consecutivo in Borsa, JP Morgan alza target price a 27,50 euro

Alessio Trappolini 22 gennaio 2018 - 09:53

MILANO (Finanza.com)

Altro record storico per Moncler in Borsa, il terzo consecutivo. Questa mattina il newsflow del settore ha coinvolto in maniera positiva il titolo, agevolando l’accelerazione dell’attuale trend rialzista. JP Morgan ha comunicato di aver alzato il target price delle azioni Moncler a 27,50 euro dal precedente target a 25 euro, ormai ampiamente superato, confermando al contempo la raccomandazione Outperform.Secondo gli esperti inoltre, il settore moda e lusso questa mattina trae vantaggio anche dalla notizia dell’Opa di Richemont su Ynap. In questo quadro Moncler sale dell’1,7% a 27,5 euro. Al momento fra gli analisti che offrono copertura sul titolo prevale ottimismo: 27 consigliano l’acquisto del titolo (Buy), 8 il mantenimento in portafoglio (Hold) e soltanto uno la vendita (Sell).