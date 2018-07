Moncler: prese di profitto sul titolo aprono un'opportunità di acquisto (analisti)

Titta Ferraro 27 luglio 2018 - 12:22

MILANO (Finanza.com)

Il mercato ha accolto male i conti semestrali di Moncler e anche oggi il titolo scende (-0,6% a 38,02 euro) dopo i forti cali della vigilia."Il management ha ribadito i concetti di crescita controllata e di continui investimenti a supporto del business in termini di G&A, marketing (7% sul fatturato FY) e capex (confermati al 6% per il FY)", rimarca oggi Equita Sim che mantiene rating buy sul titolo Moncler con target price a 43 euro. Allo stesso tempo sono emersi messaggi incoraggianti su forza e controllo del business.Le prese di profitto sul titolo ieri "rappresentano un'opportunità di acquisto - rimarca Equita - a fronte di un newsflow che pensiamo rimarrà positivo. La prudenza sul secondo semestre espressa in call dal management è consueta in questa fase dell'anno. Le valutazioni a premio (28x P/E19 vs. 24.5x dei peers) ci sembrano giustificate dal forte momentum, prospettive di crescita visibili e efficace controllo del business".