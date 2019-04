Moncler paga in Borsa le parole di Ruffini, nessun compratore all'orizzonte

Titta Ferraro 15 aprile 2019 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

Lunedì in affanno a Piazza Affari per Moncler che cede quasi l'1% a quota 36,15 euro. A condizionare l'umore del gruppo dei piumini sono le parole del suo fondatore e ceo, Remo Ruffini, che ha raffreddato ogni scenario di M&A a breve termine. IN particolare Ruffini ha riferito al Financial Times che "nessuno ha chiesto di comprare la società. Ruffini ha anche rimarcato che non sono previste acquisizioni con la società era focalizzata sulla sua nuova strategia di prodotto basata su collezioni "faster-paced".