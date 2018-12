Moncler in netto rialzo sulla conferma del buy di HSBC

simone borghi 18 dicembre 2018 - 12:31

MILANO (Finanza.com)

Seduta ben intonata quella di oggi per il titolo Moncler che guadagna quasi il 3% a 27,8 euro e posizionandosi in vetta al Ftse Mib (+0,3%). In mattinata gli analisti di HSBC hanno pubblicato un report in cui confermano la raccomandazione buy sulle azioni e il target price a 37 euro. Secondo gli analisti della banca britannica la strategia del gruppo sta avendo successo e i prezzi attuali sono interessanti.Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivato anche l’upgrade di Morgan Stanley che ha migliorato da equalweight a overweight il giudizio su Moncler. Gli esperti della banca d’affari hanno inoltre confermato il target price di 32,5 euro.Ieri Moncler ha chiuso in rosso dell’1,9% appesantita dal profit warning di Asos, negozio britannico di abbigliamento on-line, che ha scatenato il panico tra gli investitori e solleva dubbi sull'andamento dello shopping di Natale. Non solo in Gran Bretagna, dove le incognite della Brexit mettono il freno alla voglia di regali, ma anche nel resto del Vecchio Continente, alle prese con il rallentamento della crescita economica.