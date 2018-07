Moncler crolla dopo i conti semestrali, prese di profitto dopo grande corsa da inizio 2018

Titta Ferraro 26 luglio 2018 - 12:01

MILANO (Finanza.com)

Risveglio amaro oggi per Moncler all'indomani dei conti del primo semestre che hanno comunque evidenziato una forte crescita. Il titolo, dopo essere stato anche sospeso per eccesso di ribasso, segna un calo del 7,5 per cento circa a 36,68 euro. dalle sale operative parlano di conti convincenti e il mercato sta semplicemente prendendo profitto dopo la grande corsa da inizio anno, con titolo che vanta un saldo positivo di oltre il 40%, miglior performer dell'intero Ftse Mib.Oggi Equita Sim ha alzato il prezzo obiettivo a 43 euro dai 39 euro precedenti, con rating buy, sottolineando come i conti siano stati buoni con fatturato secondo trimestre oltre le attese. "Nessun rallentamento sostanziale nello spending cinese nel secondo trimestre nè a luglio, solo minori flussi turistici verso l'Europa a vantaggio di Mainland e altre destinazioni asiatiche", sottolinea Equita che alza del 2% le stime sul fatturato, 3% per l'ebitda e 4% per l`utile netto.