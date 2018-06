Moncler corre sotto spinta parole Ruffini, titolo +58% da inizio anno

Titta Ferraro 12 giugno 2018 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

Nuova seduta positiva per Moncler che segna un progresso dell'1,22% a quota 41,37 euro, miglior titolo all'interno del Ftse Mib. Si tratta dei nuovi massimi storici per il titolo del colosso dei piumini che da inizio anno segna un balzo di oltre il 58%.Il ceo Remo Ruffini ha rimarcato in un'intervista alla carta stampata che il gruppo sta andando bene ovunque con sviluppo "double digit" sui mercati principali. "Queste indicazioni lasciano pensare che, se pur in rallentamento rispetto al primo trimestre, come atteso, la crescita sia rimasta sostenuta", argomenta Equita Sim che ha rating Buy sul titolo.