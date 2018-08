Moncler: Ruffini esclude acquisizioni e punta alla Cina, titolo svetta sul Ftse Mib

Valeria Panigada 27 agosto 2018 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

Moncler in evidenza a Piazza Affari. Fin dai primi scambi il titolo del gruppo dei piumini ha imboccato la via dei rialzi per poi accelerare fino a raggiungere la cima del listino principale con un rialzo di oltre 2 punti percentuali e sfiorando i 40 euro. In una intervista all'inserto Affari & Finanza di La Repubblica, l'amministratore delegato Remo Ruffini ha fatto sapere che nel futuro di Moncler non sono previste acquisizioni di marchi italiani ma piuttosto nuovi sforzi per rafforzare il brand. Ruffini ha inoltre aggiunto che la Cina rappresenta il mercato con le maggiori opportunità in termini di espansione del gruppo, per la quale è prevista la presenza di 30 negozi nei prossimi dieci anni.