MolMed e Orchard Therapeutics estendono la collaborazione

25 giugno 2018

MILANO (Finanza.com)

In una Milano che si conferma negativa, -1,59% per il Ftse Mib, spicca il +1,485 di MolMed che si porta a 0,48 euro. La società ha annunciato di aver esteso a due ulteriori indicazioni terapeutiche la collaborazione, avviata lo scorso aprile, con Orchard Therapeutics, società biotecnologica globale focalizzata nello sviluppo di terapie geniche trasformative per pazienti affetti da malattie rare.“Con l’estensione dell’accordo, Orchard Therapeutics affiderà a MolMed alcune attività legate alla produzione di terapie geniche autologhe ex vivo per due ulteriori indicazioni: la mucopolisaccaridosi di tipo IIIA (“MPS-IIIA”) e la mucopolisaccaridosi di tipo IIIB (“MPS-IIIB”). I termini e le condizioni dell’estensione rimangono invariati e fanno riferimento al contratto con cui Orchard è subentrata a GlaxoSmithKline”, riporta la nota della soceità.Gli analisti di Mediobanca Securities, che valutano positivamente la notizia, giudicano il titolo “outperform” con prezzo obiettivo fissato a 0,68 euro.