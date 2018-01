MolMed: depositato in Germania dossier Amnog su Zalmoxis

Daniela La Cava 16 gennaio 2018 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

MolMed ha annunciato che Dompé farmaceutici, licenziataria di Zalmoxis per l’Europa, ha depositato presso l’ente federale congiunto il dossier Amnog relativo al prodotto. A seguito di tale deposito e della contestuale pubblicazione del prezzo di vendita sul LauerTaxe, Zalmoxis dal 15 gennaio è prescrivibile e rimborsabile in Germania al prezzo di vendita proposto di 163.900 euro a infusione (prezzo ex-factory al netto di Iva). "La posologia approvata - spiega la società in un comunicato - prevede 1 o più infusioni, fino al raggiungimento della immuno-ricostituzione, con un numero massimo di 4. Tali condizioni di vendita avranno una validità di 12 mesi, durante i quali, in applicazione del modello Amnog e come indicato sul sito del G-BA, verrà condotta una valutazione del beneficio aggiuntivo della nuova terapia nei pazienti, al fine di arrivare, su questa base, alla negoziazione del prezzo definitivo".MolMed manterrà la responsabilità di produrre e fornire Zalmoxis, mentre Dompé gestirà la promozione e la commercializzazione della terapia in Germania, riconoscendo a MolMed un prezzo di acquisto proporzionale al prezzo di rimborso del prodotto.