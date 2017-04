Moda: record per Ferragamo e Moncler in Borsa dopo conti Kering

Alessio Trappolini 26 aprile 2017 - 15:59

MILANO (Finanza.com)

Titoli della moda in spolvero a Piazza Affari dopo che la casa di moda Kering ha comunicato i risultati del primo trimestre 2017. Numeri alla mano, la casa di moda francese ha registrato ricavi consolidati balzati del 31,2% a 3,57 miliardi di euro (+28,6% a perimetro costante). Il dato è più alto di circa il 12% rispetto alle attese degli analisti.



Il comparto lusso di Kering ha beneficiato del +51,4% dei ricavi di Gucci, con Bottega Veneta che ha fatto segnare +4,7% e Yves Saint Laurent in crescita del 35,4%.



In questo quadro i titoli italiani del settore hanno preso il volo a Piazza Affari; il titolo Ferragamo avanza del +3,27% a 22,44 euro dopo aver toccato i massimi storici intraday a 22,49 euro. Record relativi da oltre due anni (11 agosto 2015) per Ferragamo che guadagna il 2,66% a 28,94 euro.



Secondo un analista interpellato dalla redazione “il rialzo di Ferragamo e Moncler è dovuto alla loro presenza massiccia sui mercati dell'Asia. In particolar modo per Ferragamo per cui l’Asia rappresenta la principale area geografica, dove ha realizzato nel 2016 il 36% dei ricavi complessivi”.