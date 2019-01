Mobile banking: N26 triplica in 6 mesi numero clienti in Italia e tocca quota 300mila

Titta Ferraro 22 gennaio 2019 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

Parco clienti triplicato nel giro di sei mesi per N26. La banca digitale tedesca ha annunciato di aver triplicato la propria base clienti negli ultimi 6 mesi, toccando quota 300.000 rispetto ai 100 mila di luglio 2018.Negli ultimi 6 mesi più di altri 200.000 clienti hanno adottato il conto per smartphone di N26, banca interamente mobile, che intende ridefinire il sistema bancario tradizionale e coprire rapidamente l'intero spettro dell'offerta bancaria. I clienti italiani utilizzano N26 soprattutto per le spese quotidiane, lo shopping, il tempo libero e in viaggio, e ne apprezzano la semplicità e la sicurezza, dovuta anche al pieno controllo del cliente su qualsiasi operazione effettuata.“Siamo davvero orgogliosi di questo risultato. Con l’obiettivo di costruire la banca del futuro, mettiamo il consumatore e le sue sfide finanziarie al centro di tutto ciò che facciamo. Ci impegniamo ogni giorno per creare prodotti e servizi che incontrino i bisogni dei nostri clienti e permettano loro di risparmiare tempo e denaro. Lo stiamo già facendo per 300.000 correntisti in Italia, e siamo convinti che il numero continuerà a crescere, spiega Francisco Sierra, Head of European Markets di N26.Dal lancio del suo primo prodotto nel gennaio 2015, N26 ha raggiunto oltre 2,3 milioni di clienti in 24 mercati europei e, ad oggi, il volume delle transazioni processate dalla società supera i 20 miliardi di euro. Attualmente, i fondi depositati dai clienti nei conti correnti N26 ammontano a oltre 1 miliardo di euro.