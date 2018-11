Miss Sixty sceglie Triboo per restyling sito internet e ampliamento funzionalità e-commerce

Titta Ferraro 19 novembre 2018 - 15:01

Miss Sixty si è affidata a Triboo per amplificare la funzionalità dell'e-commerce e l’usabilità del sito internet. La collaborazione, si legge in una nota, ha permesso di potenziare l’efficienza del sito, migliorare la user-experience, attraverso un costante aggiornamento sui nuovi trend e una maggiore disponibilità di taglie e prodotti grazie alla presenza di un ampio magazzino, tra i più grandi a livello europeo. La sezione “shop by” è stata creata per poter far vivere all'utente una vera e propria experience scegliendo tra le collezioni, le occasioni d’uso e i trend. Inoltre, il nuovo sito ospiterà la Young Collection, dedicata a un target più giovane sul quale il brand vuole puntare particolarmente. Questo progetto permette di consolidare sempre di più l’immagine di Miss Sixty sul web, offrendo al cliente una maggiore esperienza e servizi online e offline.Grazie alla partnership con Triboo (società che controlla questo sito attraverso Brown Editore), Miss Sixty aumenta tutte le skill necessarie per essere prontamente efficaci su tutti i canali digitali e le loro dinamiche. La divisione l’e-commerce di Triboo, a cui sono state affidate anche le attività di marketing digitale e SEO, si è occupata della realizzazione dello store online integrandolo perfettamente nel sito istituzionale del brand. Una strategia studiata ad hoc per potenziare l’immagine del brand e coinvolgere sempre di più gli utenti fornendo un servizio di eccellenza.