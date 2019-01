Mise: elaborato piano nazionale per energia e clima, proposta inviata a Bruxelles

Valeria Panigada 8 gennaio 2019 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato oggi alla Commissione europea la Proposta di Piano nazionale integrato per l’Energia ed il Clima. Il piano è strutturato secondo 5 dimensioni: decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell’energia, ricerca, innovazione e competitività.Nel dettaglio, i principali obiettivi del piano sono: una percentuale di produzione di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali di energia pari al 30%, in linea con gli obiettivi previsti per l'Italia dalla Ue e una quota di energia da rinnovabili nei consumi finali di energia nei trasporti del 21,6% a fronte del 14% previsto da Bruxelles. Inoltre, è prevista una riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007 del 43% a fronte di un obiettivo europeo del 32,5%.Il Mise ha presentato il piano come "un cambiamento radicale nell’approccio alla politica energetica". “Siamo riusciti nei tempi previsti - ha dichiarato il Sottosegretario allo Sviluppo Economico con delega all’Energia Davide Crippa - ad elaborare uno strumento fondamentale per la politica energetica e ambientale del nostro paese e dell’Ue per i prossimi 10 anni"I prossimi passi ora consistono in una consultazione con le parti interessate, comprese le parti sociali, e di confronto attraverso tavoli tematici di lavoro che coinvolgeranno i diversi player. Inoltre, a breve, verrà presentato in un evento pubblico il portale dedicato al piano, come spazio di informazione e di dialogo sulle principali tematiche oggetto dell'iniziativa.