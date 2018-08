Ministro Tria: "Confermato avvio riforme su flat tax e reddito di cittadinanza"

Alessandra Caparello 3 agosto 2018 - 17:31

MILANO (Finanza.com)

"Il Ministro Tria esprime soddisfazione per l’accordo sulle linee del quadro programmatico proposte, che confermano la compatibilità tra gli obiettivi di bilancio già illustrati in Parlamento e l’avvio delle riforme contenute nel programma di governo in tema di flat tax e reddito di cittadinanza".Così un comunicato del MEF al termine della riunione oggi a Palazzo Chigi tra lo stesso titolare del dicastero di via XX Settembre, insieme al premier Giuseppe Conte, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, il titolare della Farnesina, Enzo Moavero Milanesi e il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, con il sottosegretario Gian Carlo Giorgetti.