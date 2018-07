Ministro Di Maio: "Al lavoro su quota 100"

Alessandra Caparello 11 luglio 2018 - 16:13

MILANO (Finanza.com)

Il governo è al lavoro sulla quota 100. Ad assicurarlo il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio presentando le linee guida dei suoi dicasteri al Senato."Su 'quota 100' per il pensionamento il governo "è a lavoro" e sta valutando: non tutte le possibili combinazioni sono convenienti".Il ministro ha poi confermato l'intenzione dell'esecuitvo di procedere al taglio delle pensioni d'oro."Aboliremo le pensioni d'oro o di privilegio, sopra i 4-5mila euro netti e non legate alla contribuzione, anche per finanziare quelle di cittadinanza".