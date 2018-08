Milleproroghe: via libera del Senato al decreto

Alessandra Caparello 6 agosto 2018 - 17:21

Via libera del Senato al decreto milleproroghe. Dopo aver incassato 148 sì, 110 no e 3 astenuti, il provvedimento passa ora alla Camera dove la seconda lettura è prevista a settembre dopo la pausa estiva.Tra le novità approvato l’emendamento sposta al 31 ottobre il termine fissato in precedenza a 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio per rendere operativo il fondo per i risparmiatori 'vittime' di reati finanziari.