Mifid II: al via le consultazioni Consob, avanti fino a settembre

Alessio Trappolini 7 agosto 2017 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Andranno avanti sino al 30 settembre prossimo le consultazioni presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) relative al procedimento finalizzato al recepimento della direttiva Mifid II, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.I lavori hanno preso il via quest’oggi, secondo quanto si apprende dalla newsletter sul sito della commissione stessa. Le consultazioni odierne riguardano tre pilastri delle modifiche al regolamento intermediari e al regolamento mercati.Nel dettaglio, le consultazioni riguarderanno modifiche al regolamento intermediari per recepire la disciplina della direttiva relativamente alle procedure di autorizzazione delle Sim, all'ingresso in Italia delle imprese di investimento Ue e la disciplina applicabile ai gestori.