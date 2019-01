Metro Italia chiude anno fiscale 2017/2018 con fatturato di 1,74 mld€

Daniela La Cava 21 gennaio 2019 - 14:41

MILANO (Finanza.com)

Metro Italia, parte del big tedesco Metro Ag, ha comunicato i risultati finanziari dell'anno fiscale 2017/2018 che vedono il fatturato attestarsi a 1,74 miliardi di euro, "grazie alla solidità della strategia commerciale, concentrata sul settore Horeca dove ha registrato un incremento complessivo delle vendite dell'1,4%"."Metro Italia continua a dare un importante contributo al gruppo e alla strategia sempre più focalizzata sull’Horeca. Stiamo capitalizzando la nostra storica rilevanza nel Cash and Carry, format che continuiamo a innovare, per far sempre più leva sul canale Food Service Distribution, dove registriamo il più alto tasso di crescita delle vendite", commenta Tanya Kopps, amministratore delegato di Metro Italia.