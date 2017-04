Messina replica a Del Vecchio: su Generali non sa di cosa parla

Titta Ferraro 28 aprile 2017 - 16:49

MILANO (Finanza.com)

Pronta la replica di Carlo Messina, consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, alle parole di Leonardo Del Vecchio che lo ha paragonato a un "ragazzino al bar" in merito alle affermazioni circa l'interesse di Intesa per Generali. "Ho letto le dichiarazioni di Leonardo Del Vecchio - ha affermato Messina - evidentemente non sa di cosa parla e neanche sa come sono andate le cose. Intesa Sanpaolo non ha mai commentato l'argomento se non in conseguenza dell'acquisto del 3% dei titoli della Banca da parte di Generali, che peraltro continua a detenere. Successivamente a tale acquisto Intesa Sanpaolo ha informato i mercati in maniera trasparente e rispettosa delle norme, da ultimo comunicando la decisione di bocciare la possibile operazione di combinazione industriale in quanto non creava valore". "Quelle di Del Vecchio - ha concluso Messina - sono affermazioni diffamatorie a fronte delle quali reagirò nelle sedi opportune a tutela mia e della Banca".